Украина планирует провести саммит насчет формулы мира в феврале, — Кулеба

Украина хочет провести мирный саммит до конца февраля. В нем в качестве посредника, вероятно, примет участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Саммит предлагают провести на площадке ООН. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Украина хочет провести мирный саммит до конца февраля

Глава МИД отметил, что "абсолютно доволен" результатами визита президента Владимира Зеленского в США. Американское правительство разработало специальный план, чтобы менее чем за 6 месяцев подготовить ракетную батарею "Патриот" к эксплуатации в Украине. Обычно на подготовку уходит до года.

Кулеба подчеркнул, что Украина сделает все возможное, чтобы победить в войне в следующем году. В то же время, он отметил важную роль дипломатии.

Каждая война оканчивается дипломатическим путем. Каждая война заканчивается в результате действий на поле боя и за столом переговоров,

– объяснил министр.

По его словам, украинские власти хотели бы провести мирный саммит до конца февраля.

"Организация Объединенных Наций могла бы стать лучшей площадкой для проведения этого саммита, потому что говорится не о том, чтобы оказать услугу определенной стране. Речь идет о том, чтобы привлечь всех", – добавил Кулеба.

По его мнению, Гутерреш зарекомендовал себя как эффективный посредник и переговорщик, а главное – принципиальный и честный человек.

"Поэтому мы бы приветствовали его активное участие", – отметил глава МИД

Россию могут пригласить на саммит только после того, как Москва ответит за все свои военные преступления перед международным судом. В то же время Кулеба умаляет значение заявлений российских властей о готовности к переговорам.

"Они регулярно говорят, что готовы к переговорам, что не соответствует действительности, потому что все, что они делают на поле боя, доказывает обратное", – объяснил Кулеба.