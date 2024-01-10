Не нужно ничего нового: политолог объяснил, как проходит работа над Формулой мира

В декабре состоялась тайная встреча между Украиной, союзниками G7 и группой стран Глобального Юга. Основная тема переговоров – украинская Формула мира.

Об этом пишет издание Bloomberg, передает 24 Канал. Политолог Андрей Вигиринский объяснил, как происходит данная работа.

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Работа над Формулой мира

В конце 2022 года Владимир Зеленский озвучил украинскую Формулу мира. Она предусматривает справедливое завершение войны в Украине, развязанной Россией, и состоит из 10 положений.

"Президент задал рамку того, как он видит реализацию Формулы мира. Во время следующей встречи мы будем нарабатывать документ, к которому будем предлагать приобщиться всем представителям по национальной безопасности и так далее. Когда этот документ будет подписан, можно будет передать его России, как определенный плацдарм для переговоров", – объяснил процесс Вигиринский.

Если 80 стран, участвующих в саммитах и потенциально соберутся на встрече лидеров стран, вероятно, в этом году – этот документ будет базой и новых планов не потребуется, отметил политолог.

"Плохо будет тогда, когда мы дойдем где-то до середины года и саммит не состоится. Или к нему присоединится значительно меньшее количество стран, чем мы этого ожидаем. Тогда будем дальше ожидать других форматов, переговоров, предложений и так далее", – предположил он.

Отметим, что декабрьская встреча прошла в Эр-Рияде. К ней присоединились представители Индии, Саудовской Аравии и Турции. Китай, Бразилия и ОАЭ не прислали своих представителей. Как пишет издание, Пекин рассматривается многими странами-участниками, как ключ к влиянию на Россию.

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