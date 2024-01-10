Не нужно ничего нового: политолог объяснил, как проходит работа над Формулой мира
В декабре состоялась тайная встреча между Украиной, союзниками G7 и группой стран Глобального Юга. Основная тема переговоров – украинская Формула мира.
Об этом пишет издание Bloomberg, передает 24 Канал. Политолог Андрей Вигиринский объяснил, как происходит данная работа.
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Работа над Формулой мира
В конце 2022 года Владимир Зеленский озвучил украинскую Формулу мира. Она предусматривает справедливое завершение войны в Украине, развязанной Россией, и состоит из 10 положений.
"Президент задал рамку того, как он видит реализацию Формулы мира. Во время следующей встречи мы будем нарабатывать документ, к которому будем предлагать приобщиться всем представителям по национальной безопасности и так далее. Когда этот документ будет подписан, можно будет передать его России, как определенный плацдарм для переговоров", – объяснил процесс Вигиринский.
Если 80 стран, участвующих в саммитах и потенциально соберутся на встрече лидеров стран, вероятно, в этом году – этот документ будет базой и новых планов не потребуется, отметил политолог.
"Плохо будет тогда, когда мы дойдем где-то до середины года и саммит не состоится. Или к нему присоединится значительно меньшее количество стран, чем мы этого ожидаем. Тогда будем дальше ожидать других форматов, переговоров, предложений и так далее", – предположил он.
Отметим, что декабрьская встреча прошла в Эр-Рияде. К ней присоединились представители Индии, Саудовской Аравии и Турции. Китай, Бразилия и ОАЭ не прислали своих представителей. Как пишет издание, Пекин рассматривается многими странами-участниками, как ключ к влиянию на Россию.
Украинская Формула мира: последние новости
- 28 октября 2023 года прошел саммит на Мальте о Формуле мира. В нем приняли участие советники и дипломатические представители 66 государств. Состоялась работа над 5 пунктами из 10 основного документа.
- Важно получить поддержку Глобального Юга. Но там много стран связаны с Россией или Китаем.
- Основная задача Формулы мира – изоляция России. Союзники Украины поддержат эту инициативу, но важно сотрудничество и других значимых стран-игроков политического мира.