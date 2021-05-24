"Нашумели" в Роттердаме: украинская группа Go_A покорила зрительские сердца на "Евровидении"

В Роттердаме 22 мая состоялся финал песенного конкурса "Евровидение". Украинская группа Go_A с песней "Шум" заняла 5 место, несмотря на низкие оценки от жюри, и завоевала любовь зрителей по всему миру.

Победителем конкурса стала группа Måneskin, которая представляла Италию. На втором месте оказалась Франция, а на третьем – Швейцария.

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Как оценили выступление Украины

Украинская группа Go_A "раскачала" Европу и заняла 5 место на нынешнем "Евровидении". Победителей традиционно определяло сначала профессиональное жюри, а затем и зрители.

Первое выступление украинской группы не оценили и дали только 97 голосов. Go_A получила 12 баллов от Литвы. Однако зрительское голосование кардинально изменило ситуацию. Европейцы отдали Украине 267 баллов и это твердое 2 место.



Выступление украинской группы Go_А на Евровидении / Фото Getty Images

Реакция украинцев на результаты

После объявления результатов в соцсетях произошел настоящий фурор. Голосование прокомментировали политики, звезды шоу-бизнеса и рядовые украинцы.

Владимир Зеленский в своем инстаграме также отреагировал на выступление Go_A. Он поддержал участников группы и отметил, что они достойно представили Украину.

Группа Go_A – крутое выступление и достойный результат на "Евровидении". Великолепное продвижение Украины в мире. Замечательная песня с привкусом души нашей страны,

– подчеркнул президент.

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Как группа оценила свой результат

На своей странице в фейсбуке группа Go_A поблагодарила за поддержку всех, кто болел и голосовал за них. В аэропорту Амстердама украинцев провожали с подарками и цветами.



Группу Go_А встречали в аэропорту / Фото Укринформа

"Эмоции положительные. Это слезы счастья. Спасибо, что вы сегодня здесь. Нам очень приятно. Мы очень старались", – отметила солистка группы Екатерина Павленко.

Стоит отметить, что за всю историю на сцене "Евровидения" впервые прозвучала песня исключительно на украинском языке. Сейчас она входит в ведущие чарты мировых музыкальных сервисов.

Выступление украинской группы Go_А в финале: смотрите видео