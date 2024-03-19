"Украинская команда" начала обеспечивать защитников большими дронами-самолетами

Волонтеры "Украинской команды" доставили на Бахмутское направление FPV-дроны. А также первую партию больших дронов-самолетов, на которые собирают все украинцы.

Об этом сообщили на фейсбук-странице волонтерского штаба. К слову, ранее "Украинская команда" передала партию FPV-дронов роте ударных беспилотных авиакомплексов 47 бригады "Магура" на Авдеевское направление.

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"Это первая партия, которую мы передали на передовую": волонтерский штаб рассказал о новых больших дронах-самолетах

"Съездили на передовые позиции наших бойцов на Бахмутском направлении. Привезли очень нужную помощь батальону "Свобода" 4 штурмовой бригады "Рубеж" Нацгвардии Украины. Квадроцикл, 50 FPV-дронов и 5 больших дронов-самолетов, на которые мы собираем вместе с вами", – сообщили в "Украинской команде".

Волонтеры "Украинской команды" передали защитникам большие дроны-самолеты: смотрите видео

В волонтерском штабе отметили, что это первая партия больших дронов, передана защитникам.

Это первая партия самолетиков, которую мы передали бойцам на передовую. Дальше будет! Уже завтра эти беспилотники полетят на головы оркам,

– заявил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Бойцы батальона "Свобода" – это герои, которые обороняли Киевскую область, освобождали Ирпень, Бучу и Гостомель. Участвовали в битвах за Рубежное, Северодонецк и Лисичанск. Защищали окрестности Горловки и Бахмут, отмечают в волонтерском штабе.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" вместе с Владимиром Кличко доставили на Донбасс большую партию дронов и квадрокоптеров, а также броневик "Кобра". Помощь получили бойцы 28 бригады Рыцарей зимнего похода, 72 бригады Черных Запорожцев и батальона "Свобода".