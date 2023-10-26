"Украинская команда" объявила сбор на хотпаки для 50 тысяч бойцов

Волонтерский штаб "Украинская команда" объявил большой сбор на хотпаки для бойцов на передовой, которые защитят их от холода и грязи во время пребывания в окопах.

Цель сбора – 7 миллионов гривен. Об этом сообщается на фейсбук-странице "Украинской команды".

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"Наши защитники каждый день отбивают от 50 до сотни атак россиян. Враг движется, а вместе с ним надвигаются и морозы. На передке – болото и холод. Поэтому волонтерский штаб "Украинская команда" объявляет сбор. Простая штука, которая сейчас выручит бойцов под Авдеевкой, Купянском, Роботино, Бахмутом – это теплый пакет, хотпак. Один хотпак – три вещи: химическая грелка, антибактериальная присыпка и сухой душ", – говорится в сообщении "Украинской команды".

Волонтеры объявили сбор на хотпаки для бойцов: смотрите видео

Волонтеры планируют собрать 7 миллионов гривен, чтобы обогреть 50 тысяч бойцов на передовой.

7 миллионов на чисто-сухо-тепло для 50 тысяч защитников. 140 гривен – один согретый боец, 4200 гривен – согретый целый взвод. Друзья, стартуем!"

– призывает "Украинская команда".

Как сообщалось ранее, в прошлом году "Украинская команда" собрала средства на бандерпечи для 10 тысяч защитников на передовой.