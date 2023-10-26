Мета збору – 7 мільйонів гривень. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці "Української команди".

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"Наші захисники щодня відбивають від 50 до сотні атак росіян. Ворог суне, а разом з ним сунуть і морози. На передку – болото та холод. Тому Волонтерський штаб "Українська команда" оголошує збір. Проста штука, яка зараз виручить бійців під Авдіївкою, Куп'янськом, Роботиним, Бахмутом – це теплий пакунок, хотпак. Один хотпак – три речі: хімічна грілка, антибактеріальна присипка та сухий душ", – йдеться у повідомленні "Української команди".

Волонтери оголосили збір на хотпаки для бійців: дивіться відео

Волонтери планують зібрати 7 мільйонів гривень, щоб обігріти 50 тисяч бійців на передовій.

7 мільйонів на чисто-сухо-тепло для 50 тисяч захисників. 140 гривень – один зігрітий боєць, 4200 гривень – зігрітий цілий взвод. Друзі, стартуємо!

– закликає "Українська команда".

Як раніше повідомлялося, минулого року "Українська команда" зібрала кошти на бандерпечі для 10 тисяч захисників на передовій.

Важливо! Детальнішу інформацію про те, як долучитися до збору, та реквізити можна знайти за посиланням.