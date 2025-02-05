"Украинская команда" отправила защитникам согревающие наборы для 300 взводов, на которые донатил

Волонтерский штаб "Украинская команда" отправил на передовую 10 000 индивидуальных согревающих наборов. Сбор завершен.

Об этом сообщается на фейсбук-странице "Украинской команды", информирует 24 Канал.

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Отправили на фронт большую партию индивидуальных согревающих наборов для наших защитников. Наш сбор "Тепло на фронт" завершен. В общей сложности этой зимой благодаря вашим донатам собрано 10 тысяч таких наборов. Это означает, что вы согрели 300 взводов,

– говорится в сообщении.

Руководитель "Украинской команды" Артур Палатный поблагодарил каждого, кто участвовал в сборе.

"Вклад каждого неоценим. Благодаря вам ребята в окопах смогут согреться и пережить самый холодный месяц зимы", – сказал Палатный.

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Он также сообщил, что всего с начала полномасштабной войны благодаря донатам украинцев "Украинская команда" передала на передовую более 80 тысяч согревающих наборов. Это почти 20 бригад, подчеркнул Палатный.

Ранее сообщалось, что за 1000 дней полномасштабной войны "Украинская команда" передала защитникам более 70 тысяч хотпаков, 2500 дронов, 80 автомобилей и много другого необходимого оборудования.