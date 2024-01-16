"Украинская команда" передала 72 бригаде более тысячи согревающих наборов

"Украинская команда" передала тысячу теплых наборов 72 отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев. А всего такими наборами будут обеспечены 50 тысяч защитников

Об этом сообщается на фейсбук-странице "Украинской команды".

Читайте также "Украинская команда" собрала отопительные наборы для 100 батальонов

"Передали тысячу теплых наборов легендарной 72-й бригаде имени Черных Запорожцев. Эти героические ребята защищали Киев, долгое время сдерживали врага под Бахмутом и Угледаром. И сейчас сражаются с оккупантами на одном из самых горячих направлений", – говорится в сообщении.

Бойцы 72 бригады получили теплые наборы от "Украинской команды": смотрите видео

В общей сложности волонтерский штаб подготовил согревающие наборы для 50 тысяч военных на передовой.

"Украинская команда" завершила сбор на теплые наборы для защитников. Вместе с вами мы обеспечиваем согревающими наборами 50 тысяч наших воинов. Спасибо каждому за ваше тепло нашим защитникам и защитницам! Теперь нашим точно будет тепло, а врагам – пекло!

– отметил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Раньше сообщалось, что "Украинская команда" передала более тысячи согревающих наборов Третьей штурмовой бригаде, 130 и 204 батальонам теробороны Киева и другим боевым подразделениям.

Всего с начала полномасштабного вторжения волонтерский штаб оказал помощь более 150 военным подразделениям, в том числе дронами, снаряжением, лекарствами, оптическими приборами и так далее.