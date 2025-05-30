"Украинская команда" передала автомобиль бойцам ТрО Киева на Запорожское направление, – Палатный

Волонтеры "Украинской команды" передали на передовую еще один внедорожник. Машину получили бойцы 112 бригады ТрО, которые защищают Запорожское направление.

Как отмечает 24 Канал, об этом сообщил в фейсбуке руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

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"Передали очередной внедорожник 11 отдельному батальону специального назначения 112 бригады ТрО города Киева. В первые месяцы полномасштабного вторжения эти ребята освобождали от оккупантов Херсонскую и Николаевскую области. А сейчас бьют врага на Запорожском направлении", – написал Артур Палатный.

Помощь защитникам от "Украинской команды": смотрите видео

Руководитель "Украинской команды" отметил, что автомобиль нужен бойцам для лучшего выполнения боевых задач.

На этой войне побеждает тот, кто быстрее. Поэтому колеса на передовой – не роскошь, а шанс. Уверен, это авто поможет бойцам лучше выполнять боевые задачи и сохранит жизнь,

– сказал Палатный.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения "Украинская команда" передала на фронт более 80 единиц автомобильной техники. А также 3000 беспилотников, десятки тепловизоров, старлинков, станций РЭБ и тому подобное. В общем речь идет о 1720 тоннах помощи общей стоимостью почти полмиллиарда гривен.