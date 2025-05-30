Як зазначає 24 Канал, про це повідомив у фейсбуці керівник "Української команди" Артур Палатний.

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"Передали черговий позашляховик 11 окремому батальйону спеціального призначення 112 бригади ТрО міста Києва. У перші місяці повномасштабного вторгнення ці хлопці звільняли від окупантів Херсонщину та Миколаївщину. А нині б'ють ворога на Запорізькому напрямку", – написав Артур Палатний.

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Керівник "Української команди" наголосив, що автомобіль потрібен бійцям для кращого виконання бойових завдань.

На цій війні перемагає той, хто швидше. Тому колеса на передовій – не розкіш, а шанс. Упевнений, це авто допоможе бійцям краще виконувати бойові завдання та збереже життя,

– сказав Палатний.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення "Українська команда" передала на фронт понад 80 одиниць автомобільної техніки. А також 3000 безпілотників, десятки тепловізорів, старлінків, станцій РЕБ тощо. Загалом йдеться про 1720 тонн допомоги загальною вартістю майже пів мільярда гривень.

