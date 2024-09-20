"Украинская команда" передала стрелковому батальону внедорожник Toyota, – Палатный

Волонтеры "Украинской команды" передали внедорожник стрелковому батальону им. Героя Украины Тараса Бобанича 67 бригады. Основу батальона составляют бойцы ДУК "Правый сектор".

Об этом сообщил в фейсбуке руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

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"Передали на передовую очередной внедорожник. Этот Toyota RAV4 уже поехал на Лиманское направление, где сейчас уничтожает врага стрелковый батальон им. Героя Украины Тараса Бобанича 67 отдельной механизированной бригады", – сообщил Артур Палатный.

Он отметил, что основу батальона составляют бойцы-добровольцы из ДУК "Правый сектор".

Бойцы стрелкового батальона получили внедорожник: смотрите видео

Эти ребята с первого дня полномасштабного вторжения защищали Киев, освобождали Киевскую и Черниговскую области, участвовали в боях на восточном и южном направлениях. А сейчас бьют врага на Лиманском направлении, – подчеркнул руководитель "Украинской команды".

Ранее "Украинская команда" передала бойцам легендарного ДУК "Правый сектор" партию FPV-дронов и "Мавиков". Также "волонтеры предоставили партию FPV-дронов спецподразделения "Кракен" ГУР МО, а 93 бригаде "Холодный Яр" – большие самолеты-камикадзе.