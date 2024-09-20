Про це повідомив у фейсбуці керівник "Української команди" Артур Палатний.

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"Передали на передову черговий позашляховик. Цей Toyota RAV4 вже поїхав на Лиманський напрямок, де зараз нищить ворога стрілецький батальйон ім. Героя України Тараса Бобанича 67 окремої механізованої бригади", – повідомив Артур Палатний.

Він зазначив, що основу батальйону складають бійці-добровольці з ДУК "Правий сектор".

Бійці стрілецького батальйону отримали позашляховик: дивіться відео

Ці хлопці з першого дня повномасштабного вторгнення захищали Київ, звільняли Київщину та Чернігівщину, брали участь у боях на східному та південному напрямках. А зараз б'ють ворога на Лиманському напрямку, – підкреслив керівник "Української команди".

Раніше "Українська команда" передала бійцям легендарного ДУК "Правий сектор" партію FPV-дронів та "Мавіків". Також «волонтери надали партію FPV-дронів спецпідрозділу "Кракен" ГУР МО, а 93 бригаді "Холодний Яр" – великі літаки-камікадзе.