С начала полномасштабного вторжения волонтеры "Украинской команды" поддерживают защитников. В частности, обеспечивают необходимым, например зарядные станции и машины. Кроме того, за это время "Украинская команда" передала боевым бригадам на фронт почти 4 тысячи различных беспилотников.

Заметьте "Украинская команда" передала ГУР МО зарядные станции для бесперебойной работы техники

Батальону беспилотных систем "Хорт" передали зарядные станции

"Украинская команда" передала 420 отдельному батальону беспилотных систем "Хорт" партию зарядных станций. Волонтеры отметили, что зарядные станции – жизненно необходимы на передовой.

Именно зарядные станции помогают обеспечивать связь, а также работоспособность дронов. Получив зарядные станции, герои из "Хорт" смогут гораздо эффективнее уничтожать российских оккупантов на передовой.

Эти ребята сегодня выполняют боевые задачи почти по всей линии фронта. Уверен: наша поддержка усилит боевые возможности подразделения и поможет еще более эффективно уничтожать врага,

– заявил Артур Палатный – руководитель "Украинской команды".

"Украинская команда" продолжает поддерживать героев.