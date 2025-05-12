"Украинская команда" системно поддерживает защитников: волонтеры передали автомобиль 101 бригаде ТрО
Волонтерский штаб "Украинская команда" передал очередной внедорожник бойцам 70 батальона 101 бригады ТрО на Сумское направление.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу "Украинской команды" в фейсбуке.
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Военнослужащие 70 батальона 101 бригады ТрО защищали Северодонецк, били оккупантов под Купянском и Работиным, а сейчас сдерживают их в Сумской области, говорится в сообщении "Украинской команды".
Сумское направление сейчас – одно из самых напряженных на фронте. Там очень горячо. Ежедневные бои. Нашим воинам очень нужна наша поддержка. Внедорожник на передовой – это скорость и безопасность. Возможность вовремя выполнять боевые задачи, не подвергая лишней опасности жизни воинов,
– сказал руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.
Он заверил, что "Украинская команда" и в дальнейшем будет поддерживать тех, кто держит сложные участки фронта.
Помощь 101 бригаде ТрО: смотрите видео
Ранее "Украинская команда" передала внедорожник 153 отдельной механизированной бригаде ВСУ.
Также сообщалось, что за время полномасштабной войны "Украинская команда" передала на передовую более 80 автомобилей. А также более 3000 беспилотников, десятки тепловизоров, старлинков, станций РЭБ и другую технику. В общей сложности волонтерский штаб передал почти 1720 тонн помощи общей стоимостью почти полмиллиарда гривен.