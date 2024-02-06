"Украинская команда" привезла FPV-дроны на южное направление и передала их генералу Марченко

Волонтеры "Украинской команды" привезли защитникам на южном направлении FPV-дроны и обогревающие наборы. Эту помощь для бойцов волонтеры передали командиру сводного отряда групп беспилотных летательных аппаратов ОУВ "Херсон" генерал-майору Дмитрию Марченко.

Об этом сообщил руководитель волонтерского штаба "Украинская команда" Артур Палатный. Он отметил, что сегодня южное направление – одно из самых горячих и важных.

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"Украинская команда" привезла защитникам на южном направлении необходимые вещи

Привезли нашим защитникам на южном направлении необходимые вещи: 50 FPV-дронов, наземную станцию управления беспилотниками и полторы тысячи обогревающих наборов. Передали эту помощь легендарному командиру сводного отряда групп беспилотных летательных аппаратов ОГВ "Херсон" генерал-майору Дмитрию Марченко, а в народе – киборгу "Марчелло",

– сообщил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Он отметил, что генерал Марченко вместе с военнослужащими не пустили врага в Николаев, остановили оккупантов на пути к Одессе, а сейчас освобождают от них Херсонскую область.

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Сегодня южное направление – одно из самых горячих, сложных и важных. Защитники благодарят за дроны и заверяют, что эти "пташки" будут эффективно уничтожать врага,

– подчеркнул Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" собрала 50 тысяч обогревающих наборов для бойцов на передовой, которых хватит почти для 100 батальонов.

Также сообщалось, что "Украинская команда" планирует приобрести для защитников 200 больших дронов, которые летят гораздо дальше, чем FPV-дроны, и несут гораздо больший боеприпас.