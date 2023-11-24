"Сэкономил в черную пятницу? Задонать!", – "Украинская команда" продолжает сбор на хотпаки

Сэкономленные в черную пятницу средства лучше всего потратить на донаты для защитников. Волонтеры "Украинской команды" предлагают присоединиться к сбору на хотпаки для бойцов на передовой.

Стоимость одного такого пакета – 140 гривен. Об этом сообщили на фейсбук-странице волонтерского штаба.

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Волонтеры собирают средства на хотпаки для военных

"Друзья, сегодня многие из вас будут штурмовать магазины и охотиться на скидки. В это время наши ребята будут штурмовать позиции и будут охотиться на врага. Сегодня еще теплая черная пятница. Но послезавтра уже холодное и белое от снега воскресенье, а дальше…зима. Мы, украинцы, любим экономить и умеем помогать. Так что соединим это прямо сейчас. Сэкономил – задонать! "Украинская команда" продолжает сбор на теплые пакеты для защитников", – сообщил волонтер "Украинской команды" Орест Криштафович.

Каждый теплый пакет – хотпак – состоит из химической грелки, сухого душа и присыпки, сообщают волонтеры.

Это простая штука, которая выручит бойцов. 140 гривен – один согретый боец. 4200 грн – согретый целый взвод. Поехали! И вот вам слоган на черную пятницу: Не покупай фигни! Лучше согрей защитника!,

– отмечают в "Украинской команде".

Ранее сообщалось, что Украинская команда объявила большой сбор на хотпаки для 50 тысяч бойцов на передовой. Нужно собрать 7 миллионов гривен.

Присоединиться к сбору можно по реквизитам в сообщении "Украинской команды". Все детали – в видео: