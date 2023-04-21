"Украинская команда" и Владимир Кличко передали 204-му батальону броневик
Источник:Волонтерский штаб "Украинская команда"
Владимир Кличко и волонтеры "Украинской команды" передали бойцам 204-го Отдельного батальона территориальной обороны Киева броневик, который помог приобрести брат мэра Киева Виталия Кличко.
Как говорится в сообщении "Украинской команды", броневик способен оградить бойцов от автоматных очередей, мин и засад.
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Волонтеры "Украинской команды" вместе с Владимиром Кличко приехали в расположение 204-го батальона киевской терробороны с подарками. Привезли новый броневик "Кобра". Он вмещает 10 человек и способен защитить бойцов от автоматных очередей, мин и засад. Так что такой броневик очень нужен на передовой,
– говорится в сообщении "Украинской команды".
О таком броневике просили бойцы 204-го батальона, когда волонтеры "Украинской команды" и Владимир Кличко привозили им разведывательные дроны. О потребностях защитников узнал Владимир Кличко и помог приобрести этот броневик, сообщает "Украинская команда". При этом командир 204-го батальона Сергей Горохивский отметил, что это было сделано очень оперативно.
Такой скорости реализации проекта за историю нашего батальона еще не было,
– сказал он.
"Украинская команда" и Владимир Кличко передали 204-му батальону броневик: смотрите видео
Владимир Кличко подчеркнул, что этот броневик – украинского производства.
Этот броневик сделан в Украине. Это мы, украинцы, делаем это. И делаем быстро. И, кстати, в этом авто очень много классных вещей,
– отметил Владимир Кличко.
Этот броневик сделан в Украине. Это мы, украинцы, делаем это. И делаем быстро. И, кстати, в этом авто очень много классных вещей», – отметил Владимир Кличко.
Также он передал бойцам разведывательные беспилотники и поблагодарил "Украинскую команду" за совместную работу.
Мы не одни. Свободный мир знает, что мы здесь, в Украине, боремся не только за нашу жизнь и нашу свободу, но и за их. И потому только вместе. С "Украинской командой". Это все совместная работа. И вам благодарность, Артур Леонидович, что мотивировали,
– заявил Владимир Кличко.
Руководитель "Украинской команды" Артур Палатный подчеркнул, что "Украинская команда" и дальше будет помогать украинским защитникам.
Хочу пожелать от «Украинской команды», всех киевлян, всех украинцев: оставайтесь живыми и здоровыми. А "Украинская команда" и дальше будет помогать нашим бойцам. Вместе мы обязательно победим. Уже побеждаем. Слава Украине!
– подчеркнул Артур Палатный.
Раньше "Украинская команда" и Владимир Кличко передали бойцам 204-го Отдельного батальона территориальной обороны города Киева 10 беспилотников, а 18-й Отдельной бригаде армейской авиации имени Игоря Сикорского – шлемы для пилотов. Также "Украинская команда" передала на передовую уже несколько десятков дронов-камикадзе со "взрывными посланиями" оккупантам от украинцев, которые донатили эти беспилотники