Як йдеться у повідомленні "Української команди", броньовик здатен захистити бійців від автоматних черг, мін та засідок.

Читайте також "Українська команда" передала для захисників на передову тисячі пасок

Волонтери "Української команди" разом з Володимиром Кличко приїхали в розташування 204-го батальйону київської тероборони з подарунками. Привезли новий броньовик "Кобра". Він вміщує 10 осіб і здатен захистити бійців від автоматних черг, мін та засідок. Тож такий броньовик дуже потрібен на передовій,

– йдеться у повідомленні "Української команди".

Про такий броньовик просили бійці 204-го батальйону, коли волонтери "Української команди" та Володимир Кличко привозили їм розвідувальні дрони. Про потреби захисників дізнався Володимир Кличко і допоміг придбати цей броньовик, повідомляє "Українська команда". При цьому командир 204-го батальйону Сергій Горохівський зазначив, що це було зроблено дуже оперативно.

Такої швидкості реалізації проєкта за історію нашого батальйону ще не було,

– сказав він.

"Українська команда" та Володимир Кличко передали 204-му батальйону броньовик: дивіться відео

Володимир Кличко підкреслив, що цей броньовик – українського виробництва.

Цей броньовик зроблений в Україні. Це ми, українці, робимо це. І робимо швидко. І, до речі, в цьому авто дуже багато класних речей,

– зазначив Володимир Кличко.

Також він передав бійцям розвідувальні безпілотники і подякував "Українській команді" за спільну роботу.

Ми не одні. Вільний світ знає, що ми тут, в Україні, боремось не тільки за наше життя і нашу свободу, а також за їхню. І тому тільки разом. З "Українською командою". Це все спільна робота. І вам подяка, Артуре Леонідовичу, що змотивували,

– заявив Володимир Кличко.

Керівник "Української команди" Артур Палатний наголосив, що волонтерський штаб і надалі допомагатиме українським захисникам.

Хочу побажати від "Української команди", від всіх киян, від всіх українців: залишайтесь живими та здоровими. А "Українська команда" і надалі допомагатиме нашим бійцям. Разом ми обов’язково переможемо. Вже перемагаємо. Слава Україні!

– наголосив Артур Палатний.

Раніше "Українська команда" і Володимир Кличко передали бійцям 204-го Окремого батальйону територіальної оборони міста Києва 10 безпілотників, а 18-й Окремій бригаді армійської авіації імені Ігоря Сікорського – шоломи для пілотів. Також "Українська команда" передала на передову вже декілька десятків дронів-камікадзе з "вибуховими посланнями" окупантам від українців, які донатили на ці безпілотники.