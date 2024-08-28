Аналог Storm Shadow: насколько близка Украина к созданию собственной крылатой ракеты

Украина разработала ракету-дрон "Паляница". Есть надежда на то, что следующим шагом будет производство собственной крылатой ракеты.

На эту тему в эфире 24 Канала разговаривали с военным экспертом, основателем БО "Реактивная почта" Павлом Нарожным. По его словам, Украина уже имеет собственную противокорабельную крылатую ракету. Это – "Нептун".

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Способна ли Украина изготавливать крылатые ракеты

Как отметил Нарожный, известно, что "Нептун" является наземного базирования. Сейчас Украина не имеет крылатой ракеты, которую можно было бы запустить с самолета. Условный аналог Storm Shadow.

В общем это один шаг. От наземной ракеты – до воздушной. Там, конечно, есть вопросы в системе пуска, в навигационной системе и тому подобное. Но напомню, что во времена СССР в Киеве производили ракету Х-55, двигатель к которой делал "Мотор Сич". А электронику делали на заводе "Артем". Не думаю, что там есть технологии, которые мы не способны повторить,

– сказал Нарожный.

Вероятно, самая большая проблема – производство реактивного двигателя небольших размеров. Впрочем, если Украина смогла создать "Нептун", то вполне возможно, что способна будет разработать собственную крылатую ракету воздушного базирования.

Обратите внимание! Министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал приблизительную цену ракеты-дрона "Паляниця".