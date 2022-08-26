Что из своей культуры Украина может предложить миру: ответ экс-министра Нищука

Европа и цивилизованный мир сейчас очень заинтересованы во всем украинском. Нам важно не упустить этот момент и вывести свою культуру, свою идентичность на мировой уровень.

Такое мнение 24 каналу озвучил министр культуры Украины (2014, 2016-2019) Евгений Нищук. В подтверждение того, что мир готов поддерживать украинскую культуру, говорит тот факт, что в августе Украина стала членом Европейского кинематографического агентства.

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Современному миру важны энергия и креатив

Нищук отметил, что в современном мире очень важны источник креатива и энергии. В Украине он сейчас просто невероятный. Европа и мир это оценивают.

Для меня очень важны сигналы от разных стран. Дания совместно с нами хочет отстроить Николаев, Нидерланды – Мариуполь, Великобритания – Харьков. Нам важна эта коллаборация для восстановления, где мы даем креатив, ведь после победы нас ждут трудные времена,

– заметил бывший министр культуры Украины.

Важно после победы не почувствовать опустошение

Экс-министр культуры добавил, что сейчас все украинцы живут в ожидании момента победы. Когда мы будем радоваться этому и по Крещатику будут идти бесконечные колонны героев ВСУ, медиков, волонтеров.

"Но после этого важно не ощутить опустошения. Мы должны работать над тем, чтобы отстроить наши города", – подчеркнул Нищук.

По его словам, важно при этом сохранить свою идентичность, но и открыть себя миру.

Европа и мир должны считать нас своей частью, без которой они не могут. Нам даже не нужно проситься в Евросоюз или в НАТО. Мы уже их проводники, потому что Европа на самом деле по своей сути довольно ленивая,

– подчеркнул бывший министр культуры.

По его мнению, Украина выступает таким драйвом, который принесет новые идеи для дальнейшего существования современного мира.

Нищук о том, что из своей культуры Украина может дать миру: смотрите видео

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