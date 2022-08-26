Таку думку 24 каналу озвучив міністр культури України (2014, 2016-2019 роки) Євген Нищук. На підтвердження того, що світ нині готовий підтримувати українську культуру, говорить той факт, що в серпні Україна стала членом Європейської кінематографічної агенції.

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Сучасному світу важливі енергія та креатив

Нищук зазначив, що в сучасному світі дуже важливі джерело креативу й енергії. В Україні воно зараз просто неймовірне. Європа і світ це оцінюють.

Для мене дуже важливі сигнали від різних країн. Данія спільно з нами хоче відбудувати Миколаїв, Нідерланди – Маріуполь, Велика Британія – Харків. Нам важлива ця колаборація для відбудови, де ми даємо креатив, адже після перемоги нас чекають важкі часи,

– зауважив колишній міністр культури України.

Важливо після перемоги не відчути спустошення

Ексміністр культури додав, що зараз усі українці живуть в очікуванні моменту перемоги. Коли ми будемо радіти цьому і Хрещатиком йтимуть нескінченні колони героїв ЗСУ, медиків, волонтерів.

"Але після цього важливо не відчути спустошення. Ми маємо працювати над тим, щоб відбудувати наші міста", – наголосив Нищук.

За його словами, важливо при цьому зберегти свою ідентичність, але й відкрити себе світу.

Європа і світ надалі мають вважати нас своєю частиною, без якої вони не можуть. Нам навіть не треба проситись в Євросоюз чи НАТО. Ми вже є їхніми провідниками, бо Європа насправді по своїй суті є досить лінивою,

– підкреслив колишній міністр культури.

На його думку, Україна вже виступає таким драйвом, який принесе нові ідеї для подальшого існування сучасного світу.

Нищук про те, що зі своєї культури Україна може дати світу: дивіться відео

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