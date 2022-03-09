Украинская национальная идея – честь, у россиян – бесчестие

Россия возвращается в СССРаный аквариум, где нет свобод, кислорода, финансовых перспектив и будущего.

Рабы Путина

Это понимает и небольшое количество граждан, которым есть что терять. Если из Украины за время полномасштабной войны выехало 1,5 миллиона граждан, то из России более 100 000. Но даже эти граждане в большинстве своем не будут осуждать Путина, оплакивать невинно убитых гражданских в Украине.

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Санкции ограничат мир тех, кто будет оставаться и до конца оправдывать политику Путина, до минимума. Железный занавес уже закрывается и от финансовой и личной мобильности не останется практически ничего. Впрочем, они не прозреют даже, когда рубль к доллару будет торговаться по 300 или в магазинах не будет любимых товаров.

Два мира

Вопрос не в удовлетворении базовых потребностей. Недемократические правительства, черпающие бюджеты из безлимитных природных ресурсов, продают обществу успешную экономику и перспективу и оно сознательно может принимать определенные ограничения, но с этим не всем повезло.

В большей степени демократическая система управления стабильно работает там, где работает экономика и граждане чувствуют, что им есть что терять и полноценно участвуют в развитии своего государства и управлении, потому что им есть за что бороться.

Украина не богата, но у нас была надежда роста, потому что мы медленно делали реформы, двигались к цели по западному вектору и критиковали государственных менеджеров за просчеты, злоупотребления и некачественную работу. Мы инвестировали в надежду.

Надежда есть

И знаете что? У нас надежда даже сейчас есть, и она будет расти. Мы уже говорим, как будем восстанавливать разрушенное. Мы уже боремся за свое будущее в международных судах, хотя это на десяток лет, мы требуем справедливости и испытываем еще более патриотические чувства к нашему несовершенному государству, но невероятно прекрасной стране. А у них нет надежды и они хотят жить в воображаемом мире со своими стандартами добра и зла.

Их Путин продавал им воображаемое величие, от которого ничего не осталось. От этого россияне будут обижены на весь мир, но никогда не на себя или на него.

Чтобы закрыть эту тему и идти дальше, нам нужно отдавать себе отчет, что почти национальной идеей станет на определенный период восстановления исторической справедливости. И это о чести, а они – о бесчестии.