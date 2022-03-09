Раби Путіна

Це розуміє і невеличка кількість громадян, яким є що втрачати. Якщо з України за час повномасштабної війни виїхало 1,5 мільйона громадян, то з Росії понад 100 000. Навіть ці громадяни в своїй більшості не будуть засуджувати Путіна, оплакувати невинно вбитих цивільних в Україні.

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Санкції обмежать світ тих, хто залишатиметься та до кінця виправдовуватиме політику Путіна, до мінімуму. Залізна завіса вже зачиняється і від фінансової до особистої мобільності не залишиться практично нічого. Втім, вони не прозріють навіть, коли рубль до долара буде торгуватись по 300, або в магазинах не буде улюблених товарів.

Два світи

Питання не в задоволенні базових потреб. Недемократичні уряди, які черпають бюджети з безлімітних природних ресурсів, продають суспільству успішну економіку та перспективу і воно свідомо може приймати певні обмеження, але з цим не всім пощастило.

У більшій мірі демократична система управління стабільно працює там, де працює економіка і громадяни відчувають, що їм є що втрачати та повноцінно беруть участь у розвитку своєї держави та управлінні, бо вони мають за що боротись.

Україна не є багатою, але у нас була надія росту, бо ми повільно робили реформи, рухались до мети по західному вектору і гризли державних менеджерів за прорахунки, зловживання та неякісну роботу. Ми інвестували в надію.

Надія є

І знаєте, що? У нас надія навіть зараз є і вона зростатиме. Ми вже говоримо, як будемо відбудовувати зруйноване. Ми вже боремось за своє майбутнє у міжнародних судах, хоча це на десяток років, ми вимагаємо справедливості та відчуваємо ще більш патріотичні почуття до нашої недосконалої держави, але неймовірно прекрасної країни. А у них немає надії і вони хочуть жити в уявному світі зі своїми стандартами добра та зла.

Їх Путін продавав їм уявну велич, від якої нічого не залишилось. Від цього росіяни будуть ображені на весь світ, але ніколи не на себе, чи нього.

Щоб закрити цю тему і йти далі, нам потрібно усвідомлювати, що майже національною ідеєю стане на певний періодвідновлення історичної справедливості. І це про гідність, а вони – про негідність.