Ведущая 24 Канала Андриана Кучер отметила, что такие контакты есть. В частности, в столице Штатов находится глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который присутствовал на инаугурации американского президента, на которую может попасть далеко не каждый политик.

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"Поэтому можем смело предположить, что именно Давид Арахамия и является тем человеком в Штатах, который как раз ищет эти контакты, общие точки соприкосновения с американцами. Тем более сам Давид Арахамия не так давно заявлял, что действительно готовится встреча на высшем уровне между украинским президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом", – сказала она.

Встреча Трампа и Зеленского

Андриана Кучер отметила, что в Вашингтоне активно обсуждают возможность того, что встреча Зеленского и Трампа может состояться именно во время "Украинской недели" в Вашингтоне. То есть в ближайшие дни.

Очевидно, если эта встреча состоится в Вашингтоне, если прилетит Владимир Зеленский, это будет означать, что дела идут хорошо, и контакты установлены. Если нет, то это, возможно, так же создаст дополнительное поле или дополнительное пространство говорить о том, что не такими близкими являются контакты новой американской администрации и украинской власти,

– предположила ведущая.

Национальный молитвенный завтрак

В четверг, 6 февраля, в Вашингтоне состоится Национальный молитвенный завтрак, где будет очень много политиков со всего мира, включая американскую властную верхушку. Это религиозно-политическое событие имеет огромное значение, там всегда выступает президент США.

Есть определенные надежды, что в рамках Национального молитвенного завтрака могут состояться определенные контакты с украинской стороной. Более того, так же в Вашингтоне в пятницу, 7 февраля, пройдет Украинский молитвенный завтрак. Возможно, именно на это событие и приедет Владимир Зеленский, если будут установлены контакты с американской администрацией,

– добавила Андриана Кучер.

Национальный молитвенный завтрак США был основан еще после Второй мировой войны, когда республиканцы и демократы искали способ, как объединить страну. Таким образом они молились за мир и порядок внутри Штатов и во всем мире. Сейчас на мероприятие собираются политики со всего мира, а также представители различных конфессий, религиозные, общественные, общественно-политические лидеры.