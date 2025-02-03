Ведуча 24 Каналу Андріана Кучер зауважила, що такі контакти є. Зокрема, у столиці Штатів перебуває очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який був присутній на інавгурації американського президента, на яку може потрапити далеко не кожен політик.

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"Тому можемо сміливо припустити, що саме Давид Арахамія і є тією людиною у Штатах, яка якраз шукає ці контакти, спільні точки дотику з американцями. Тим паче сам Давид Арахамія не так давно заявляв, що дійсно готується зустріч на найвищому рівні між українським президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом", – сказала вона.

Зустріч Трампа та Зеленського

Андріана Кучер зазначила, що у Вашингтоні активно обговорюють можливість того, що зустріч Зеленського та Трампа може відбутися саме під час "Українського тижня" у Вашингтоні. Тобто найближчими днями.

Очевидно, якщо ця зустріч відбудеться у Вашингтоні, якщо прилетить Володимир Зеленський, це означатиме, що справи йдуть добре, і контакти встановлено. Якщо ні, то це, можливо, так само створить додаткове поле чи додатковий простір говорити про те, що не такими близькими є контакти нової американської адміністрації і української влади,

– припустила ведуча.

Національний молитовний сніданок

У четвер, 6 лютого, у Вашингтоні відбудеться Національний молитовний сніданок, де буде дуже багато політиків з усього світу, включно з американською владною верхівкою. Ця релігійно-політична подія має величезне значення, там завжди виступає президент США.

Є певні сподівання, що у межах Національного молитовного сніданку можуть відбутися певні контакти з українською стороною. Більше того так само у Вашингтоні у п'ятницю, 7 лютого, пройде Український молитовний сніданок. Можливо, саме на цю подію і приїде Володимир Зеленський, якщо будуть встановлені контакти з американською адміністрацією,

– додала Андріана Кучер.

Національний молитовний сніданок США був започаткований ще після Другої світової війни, коли республіканці і демократи шукали спосіб, як об'єднати країну. У такий спосіб вони молилися за мир і порядок всередині Штатів та в усьому світі. Зараз на захід збираються політики з усього світу, а також представники різних конфесій, релігійні, громадські, суспільно-політичні лідери.