Украинку спасла турецкая береговая охрана. Ее госпитализировали. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

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Что известно о состоянии украинки

По словам спикера, консульство Украины в Анталии связалось с организаторами фестиваля и больницей, чтобы помочь нашей гражданке.

Сообщили, что состояние здоровья парашютистки удовлетворительное, угроз жизни нет. Украинские консулы следят за реабилитацией пострадавшей.

Подробнее об инциденте

Несчастный случай произошел 24 октября на Международном фестивале воздушных игр в городе Фетхие. Женщина прыгала с парашютом с высоты в 1 700 метров с горы Бабадаг.

Внезапно ее парашют упал в море. Пока неизвестно, почему так получилось.



Украинку быстро вытащили из воды / Фото Haberler

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