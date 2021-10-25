Українку врятувала турецька берегова охорона. Її госпіталізувати. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

До теми Зірвалася з парашута: на фестивалі у Туреччині у море впала українка

Що відомо про стан українки

За словами речника, консульство України в Анталії зв’язалося із організаторами фестивалю та лікарнею, щоб допомогти нашій громадянці.

Повідомили, що стан здоров’я парашутистки задовільний, загроз життю немає. Українські консули слідкують за реабілітацією постраждалої.

Детальніше про інцидент

Нещасний випадок стався 24 жовтня на Міжнародному фестивалі повітряних ігор у Фехтіє. Жінка стрибала з парашутом із висоти у 1700 метрів з гори Бабадаг.

Раптом її парашут впав у море. Поки невідомо, чому так вийшло.



Українку швидко витягнули з води / Фото Haberler

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