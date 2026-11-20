Сейчас реактивные беспилотники идут в бой. Конечно, не так быстро, как хотелось бы. Нужно время, чтобы их усовершенствовать и масштабировать,

– отметил Игнат.

Игнат рассказал, как сбивают реактивные беспилотники: смотрите видео 24 Канала

Кроме того, пилоты на истребителях F-16 также сбивают реактивные беспилотники. Все это происходит на фоне дефицита ракет не только для систем Patriot, но и для NASAMS, IRIS-T и т. д.

Наши летчики на F-16 работают довольно эффективно и сбивают дроны с помощью авиационной пушки. Пилот может сбить до 10 реактивных беспилотников даже с тем минимальным количеством боеприпасов, которое помещается в F-16. Американские издания выстраиваются в очередь, чтобы взять интервью и понять, как они это делают. Бывшие американские пилоты тоже не могут этого понять,

– подчеркнул Игнат.