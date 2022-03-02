Украинская ПВО разбомбила два вражеских истребителя

Российские убийцы седьмой день ведут полномасштабную войну против Украины. Во время ожесточенного воздушного боя на Киевщине оккупанты потеряли 2 истребителя.

Бой состоялся 1 марта ночью между парой истребителей МиГ-29 бригады тактической авиации Воздушных Сил и парой российских Су-35С. Оба самолета россиян удалось уничтожить.

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"Вместе с ракетами класса "воздух-воздух" из МиГ-29 по оккупантам отработали и зенитные управляемые ракеты комплекса С-300 местной зенитной ракетной бригады воздушного командования "Центр"", - сообщили в Госспецсвязи.

Есть потери

Однако в результате схватки Воздушные Силы потеряли МиГ-29. Пока они ищут пилота.

Враг превосходит количеством и качеством авиатехники и вооружения, но Воздушные Силы делают все возможное, чтобы очистить украинское небо от враждебного присутствия,

– сказали в Госспецсвязи.

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