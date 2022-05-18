Украинская ПВО сбила очередной российский военный самолет

Украинские военные похвастались информацией об очередном сбитом самолете российских оккупантов.

О сбитом российском военном самолете сообщили в штабе 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Там указали, что вражеский самолет был сбит подразделением противовоздушной обороны.

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Украинские военные, которые сейчас ведут боевые действия против российских агрессоров, не указывают место, где это произошло, чтобы не выдавать свои позиции. Да и на опубликованном видео виден только момент, когда самолет летит. Впоследствии был опубликован момент запуска ракеты. Самого попадания ракеты в российский военный самолет и их падения на видео нет.

Видео полета российского военного самолета

Также неизвестна судьба российских пилотов после этого. Если самолет успел долететь до оккупированной территории, а пилоты катапультироваться, то за ними должны были направить спасательную бригаду. Если самолет упал на территории, которая подконтрольна украинской армии, то на поиски вражеских пилотов могли отправиться и наши военные. Ведь тогда их удастся взять в плен, и будет возможность обменять на находящихся в плену оккупантов украинских защитников.

Хотя вполне возможно, что они погибли. Ведь не всегда пилотам удается вовремя катапультироваться после попадания ракеты. Кроме того, были зафиксированы случаи, когда у российских пилотов не срабатывали парашюты, поэтому они погибали от падения с высоты.

Потери российской авиации

По состоянию на 18 мая украинские военные уничтожили 202 российских самолета за время войны. Один из них – 17 мая. Однако самолет, сбитый бойцами 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костей Гордиенко, в эту статистику еще не попал. Это ведь произошло 18 мая.

Стоит отметить, что силы ПВО сбивают не только самолеты, но и вертолеты, крылатые ракеты и беспилотники. Таких целей за время войны украинские военные обезвредили тоже немало. По состоянию на 18 мая было сбито:

167 вертолетов

102 крылатые ракеты

441 беспилотник оперативно-тактического уровня.

Что касается других потерь оккупантов, то число погибших захватчиков – 28 300 человек. Также украинские военные уничтожили 1 251 танк и 3 043 боевые бронированные машины.

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Сейчас большой упор в войне перешел на артиллерию. Именно с этим связана активность использования беспилотников, которые позволяют с воздуха обнаруживать цели и корректировать огонь по ним.

Украина получила западные образцы артиллерии, имеющие и большую дальность стрельбы, и лучшую точность. Среди таких уже поступившие на фронт американские гаубицы M777. Враг за время войны потерял 586 артиллерийских систем и 199 реактивных систем залпового огня.