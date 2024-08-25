Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что разработка поможет остановить российские атаки.

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Как отметил Зеленский, за более чем 2 года полномасштабной войны страна-агрессор выпустила по Украине около 10 тысяч ракет различных типов и более чем 33 тысячи КАБов.

"Остановить атаки на наши города можно ударами по носителям этого вооружения – российских самолетах на военных аэродромах", – сообщил глава государства.

Российские аэродромы теперь достижимы

Владимир Зеленеский отметил, что в радиусе действия украинской ракеты два десятка российских военных аэродромов.

Вчера состоялось первое успешное боевое применение нашего нового оружия – украинской дальнобойной ракеты-дрона "Паляница". Разработанной собственными силами, чтобы уничтожить наступательный потенциал врага,

– написал президент.

Он также пообещал, что ракет-дронов будет становиться больше, как стало больше дальнобойных ударных дронов.

Детали разработки

"Паляница" запускается с наземной платформы, ракета имеет турбореактивный двигатель. При этом, по словам Владимира Зеленского, украинская разработка имеет немало преимуществ, в частности, она экономичнее.

"Стоимость ракеты-дрона – намного ниже аналогов. И работа над ее удешевлением и увеличением производства продолжается", – добавил он.

Как выглядит "Паляница"

Также президент впервые показал украинскую дальнобойную ракету "Паляница". В настоящее время военные не рассекречивают главные характеристики ракеты – радиус действия, боевую часть и количество изготовленных единиц.

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Важно! Союзники не позволяют использовать вооружение, которое они передают для атак по объектам на территории России. Поэтому, такая разработка действительно может стать настоящим поворотом в войне.

Еще раньше Украина запустила грантовую программу для частных ракетных проектов, инвестировала в государственные конструкторские бюро и провела дерегуляцию для стимуляции этой отрасли.

Фактически, "Паляница" – первый результат этих усилий.