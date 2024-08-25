Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що розробка допоможе зупинити російські атаки.

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Як зазначив Зеленський, за понад 2 роки повномасштабної війни країна-агресор випустила по Україні близько 10 тисяч ракет різних типів і більш ніж 33 тисячі КАБів.

"Зупинити атаки на наші міста можна ударами по носіях цього озброєння – російських літаках на військових аеродромах", – повідомив глава держави.

Російські аеродроми тепер досяжні

Володимир Зеленеський зазначив, що у радіусі дії української ракети два десятки російських військових аеродромів.

Вчора відбулось перше успішне бойове застосування нашої нової зброї – української далекобійної ракети-дрона "Паляниця". Розробленої власними силами, щоб знищити наступальний потенціал ворога,

– написав президент.

Він також пообіцяв, що ракет-дронів ставатиме більше, як стало більше далекобійних ударних дронів.

Деталі розробки

"Паляниця" запускається з наземної платформи, ракета має турбореактивний двигун. При цьому, за словами Володимира Зеленського, українська розробка має чимало переваг, зокрема, вона економніша.

"Вартість ракети-дрона – набагато нижче аналогів. І робота над її здешевлення та збільшення виробництва триває", – додав він.

Як виглядає "Паляниця"

Також президент вперше показав українську далекобійну ракету "Паляниця". На цей час військові не розсекречують головні характеристики ракети – радіус дії, бойову частину та кількість виготовлених одиниць.

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Важливо! Союзники не дозволяють використовувати озброєння, яке вони передають для атак по об'єктах на території Росії. Тож, така розробка дійсно може стати справжнім поворотом у війні.

Ще раніше Україна запустила грантову програму для приватних ракетних проєктів, інвестувала в державні конструкторські бюро та провела дерегуляцію для стимуляції цієї галузі.

Фактично, "Паляниця" – перший результат цих зусиль.