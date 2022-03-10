Украинская разведка знает о трех командирах кадыровцах в Украине: одного давно убили

В войне России против Украины участвуют военнослужащие Росгвардии от Чеченской Республики. Украинская разведка получила комплект материалов для командиров отрядов кадыровцев.

В Украину кадыровцы прибыли в зону отчуждения в Чернобыле через белорусскую границу. Среди них были командиры "Север" – уже Магомед Тушаев, которій уже погиб; "Юг" – Хусейн Межидов; "Ахмат-Грозный" – Анзор Бисаев.

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Всего в Украину попали 1200 кадыровцев.

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Генерал-майор Тушаев был офицером ОМОН и командиром 141-го моторизованного полка национальной гвардии Чечни. Его убили украинские военные 26 февраля возле Гостомеля.

Анзор Бисаев сейчас находится либо в Бородянке, либо в Бабинцах Киевской области. Он командир отряда особого назначения управления федеральной службы национальной гвардии России в Чеченской Республике.

Хусейн Межидов находится в Киевской области в Бабинцах. Он командир 249-го отдельного специального моторизированного ордена Жукова батальона "Юг".

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