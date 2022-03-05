Украинская система ПВО уничтожила не меньше 39 самолетов и 40 вертолетов врага
Источник:Командование Воздушных Сил ВСУ
ВСУ продолжают уничтожать технику российских захватчиков. Не остается в стороне и украинское ПВО.
Наша система противовоздушной обороны наносит удары по авиации, а также колоннам техники и живой силе оккупантов. Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.
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Сегодня захватчики потеряли три "грача" – так называют штурмовики Су-25. Два из них на Черниговщине, и один – под Волновахой! Кроме этого, в свой последний полет сегодня отправились еще три вертолета российских войск,
– говорится в сообщении.
За девять дней войны украинское ПВО уничтожило по меньшей мере 39 российских самолетов и 40 вертолетов.
Стоит напомнить, что до полномасштабного вторжения в Украину авиационная группировка армии захватчиков, сосредоточенная вокруг наших границ, насчитывала больше 700 единиц авиационной техники.
- 450 самолетов;
- 250 вертолетов.
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