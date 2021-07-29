Туристы живут привычной жизнью, –Украинка о жутких пожарах в Турции

Турецкую Анталию охватили масштабные лесные пожары. Это популярный курортный район, куда часто приезжают отдыхать, в частности, и украинцы.

Яна Полянская отдыхает в городе Белек, который расположен в 50 километрах от города Анталия. Такое же расстояние оттуда и до эпицентра лесных пожаров вблизи города Манавгат.

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Узнали все из украинских СМИ

Украинка рассказала 24 каналу, что 28 июля в небе было видно темное облако. Удивило прежде всего то, что запаха горелого не чувствовалось. Впрочем, визуально было понятно, что вероятнее всего – облако именно от пожара. Сначала туристы предположили, что загорелся отель неподалеку.

Пока мы не прочитали украинские новости, что это лесные пожары, мы даже не знали, что происходит. На уровне отеля об этом никто не говорит,

– пояснила Полянская.

Она добавила, что сейчас ситуация абсолютно спокойная. "Не то, что паники нет. Видимо, нет у большинства людей осознания, что где-то там что-то горит", – отметила женщина.

Где расположен город Белек, в котором находится украинка: смотрите на карте

Отель живет, как и всегда

По словам Полянской, по состоянию на 29 июля темное облако уже рассеялось по небу и теперь похоже на серую пленку. Администрация отеля никаких объявлений не делает, запаха в воздухе до сих пор нет. "Можно сказать, что мимо туристов эти события проходят вообще незаметно. Отель фактически живет привычной жизнью, все ходят к морю и отдыхают", – подытожила украинка.

Сколько украинских туристов в Турции

Руководитель консульского отдела посольства Украины в Турции Андрей Билык в комментарии 24 каналу рассказал, что по состоянию на 29 июля в Турции отдыхают около 100 тысяч украинцев. По его словам, им ничего не угрожает. В то же время в украинском МИД сообщили, что пострадавших и жертв среди украинцев нет. Пока никто не обращался в ведомство. Мол, пожар вспыхнул вдали от туристических локаций.

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