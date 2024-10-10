В сети сообщили, что в России могла умереть украинская журналистка Виктория Рощина
Источник:Ярослав Юрчишин
Днем в сети появилась информация, что в российском плену могла погибнуть журналистка Виктория Рощина. Сейчас нардеп Ярослав Юрчишин удалил это сообщение и сообщил, что ожидает подтверждения от официальных источников.
Россияне взяли ее в плен в августе 2023 года. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.
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Что сообщил нардеп
Днем 10 октября Юрчишин сообщил, что отцу украинской журналистики Виктории Рощиной Владимиру поступило известие о смерти дочери.
По официальной информации от российских властей это произошло в процессе этапирования из Таганрога в Москву,
– рассказал нардеп.
Он отметил, что Викторию россияне взяли в плен еще в августе 2023 года.
"Только что общался с господином Владимиром. Кроме выражения соболезнований пообещал что сделаем все возможное чтобы убийцы его дочери понесли заслуженное наказание", – сказал Юрчишин.
Обновление. Впоследствии Юрчишин удалил свое сообщение и написал, что ожидает подтверждения этой информации от официальных источников.