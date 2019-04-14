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      Украинская лента, которая стала лучшим документальным фильмом всех времен

      Сделано в Украине 131 Читати новину українською

      Режиссер Дзига Вертов всегда был неудобен для руководства киностудий. Когда просили сценарий, он уверял, что будет работать без него. Как и без актеров, декораций и костюмеров. Это было слишком экспериментально как на 20-е годы прошлого века. Москва таких новаций не воспринимала, поэтому он переехал на украинские земли и именно здесь отснял 2 ленты, которые заложили основы современного киномонтажа

      Дзига Вертов, впоследствии известен также как Денис Абрамович и Денис Аркадьевич Кауфман, родился в семье польских евреев в 1895 году в Польше в Белостоке. Тогда этот город был частью Российской империи.

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      Учился Дзига в музыкальной школе, в Петроградском психоневрологическом институте и Московском университете. Впоследствии работал в отделе кинохроники, был составителем-монтажером журнала о кино.

      С переездом Вертова в Украину распалась группа "Киноки", руководителем которой он был. Но именно в Украине начались одни из его самых успешных экспериментов.

      вертов
      Дзига Вертов

      "Человек с киноаппаратом" – лучший документальный фильм всех времен

      В рейтинге лучших документальных фильмов всех времен авторитетное издание Sight & Sound поставил фильм Вертова на первую ступеньку.

      "Человек с киноаппаратом" – вторая лента Дзиги Вертова, созданная на Одесской кинофабрике совместно с талантливым братом-оператором Михаилом Кауфманом. Именно Михаилу принадлежит замысел ленты – хроника одного дня из жизни большого города, зафиксированная кинокамерой-кинооком.

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      Фильм "Человек с киноаппаратом" вышел в 1929 году, то есть 90 лет назад, а режиссеры до сих пор применяют киноприемы Вертова.

      Начнем с классики – замедление. Вертов продемонстрировал его на примере бросания диска. Это один из любимых приемов в кино, который добавляет сцене эпичности и усиливает эмоциональную окраску.

      слоумо дзияф вертов
      Замедление в фильме Вертова

      Разделение экрана на несколько зон – сейчас этого эффекта достигают благодаря монтажу, а вот Вертову приходилось снимать, прикрывая часть объектива. Потом прокручивал пленку назад, закрывал другую часть объектива и снова начинал снимать. В наши дни прием применяют для телефонных разговоров, параллельного развертывания сюжета и изображения одной ситуации из нескольких перспектив.

      Дзиґа Вертов
      Несколько зон в одном кадре в фильме Дзиги

      Стопмоушин. Когда снимают отдельные кадры, а между этим переставляют объекты. Так с ним работал сам Вертов. А так его применяют для создания анимированных мультиков и рекламы.

      Эффект наплыва: объединение пустой локации с идентичным кадром, где объект постепенно появляется. Вертов использовал его, чтобы показать смену времени. Сейчас эффект практически не используют, несмотря на это вот пример из фильма Скорсезе "Волк с Уолл-стрит".

      Дзиґа Вертов
      Эффект наплива

      Дзиґа Вертов
      При помощи такого эффекта автор хотел показать течение времени

      И напоследок – двойная экспозиция. Британский институт кинематографии в одной из своих статей написал, что в фильме "Начало" Кристофер Нолан передал привет Дзиге Вертову вот этим кадром. А вдохновил американского режиссера этот момент.

      Дзиґа Вертов
      Кадр из фильма "Человек с киноаппаратом"

      Дзиґа Вертов
      Кадр в фильме "Начало" Кристофера Нолана

      Вертова считали настоящим чудаком, ему было сложно найти людей в свою команду, поэтому часто работал с родственниками. Оператором в "Человеке с киноаппаратом" был младший брат Михаил Кауфман, а монтировала видео – жена Елизавета Свилова.

      Дзиґа Вертов
      Елизавета Свилова

      михаїл кауфман
      Дзига Вертов и Михаил Кауфман

      В часовом фильме супруги сделали 1780 склеек, при этом средняя продолжительность кадра меньше трех секунд. В наше время такую скорость можно увидеть в экшинах, но в начале прошлого века зрителям было сложно воспринимать видео.

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      "Человека с киноаппаратом" режиссер готовил три года, съемки проходили в Одессе, Киеве и Харькове. У Вертова не было структуры будущего фильма, просто искал интересные локации. В каждом кадре добивался эстетики линий и форм. Сохранились даже несколько раскадровок, которые Вертов готовил для оператора. Ради удачной сцены команда была готова на все – лечь на рельсы, подниматься на платформе, снимать в движении.

      Дзиґа Вертов
      Сьемка проходила в движении

      Дзиґа Вертов
      Иногда приходилось снимать в самых неудобных позах​

      Дзиґа Вертов
      И наиболее неудобных местах

      Согласно кинорейтингу, который обнародовал Британский киноинститут BFI в 2014 году, фильм "Человек с киноаппаратом" был признан самым выдающимся документальным фильмом всех времен. Из более 200 критиков и 100 фильммейкеров всего мира, которые приняли участие в составлении этого рейтинга, 110 назвали лучшим документальным фильмом всех времен украинскую ленту.

      "Энтузиазм. Симфония Донбасса" – первый звуковой документальный фильм СССР

      "Человек с киноаппаратом" стал последним немым фильмом Дзиги Вертова. Свои эксперименты он продолжил в фильме "Симфония Донбасса". Это первый документальный фильм Советского союза, у которого был звук.

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      Шум заводов, партийные лозунги, пение на полях он переплел так гармонично, что Чарли Чаплин выслал телеграмму со словами восхищения. Советские же критики долго слов не подбирали: это не симфония, а какофония. А вот на базе Национальной киностудии Довженко фильм "Симфония Донбасса" был отреставрирован на заказ Госагентства Украины по вопросам кино в 2011 году.

      Дзиґа Вертов
      Кадр из фильма "Симфония Донбасса"

      Дзиґа Вертов
      "Симфония Донбасса" – первый документальный фильм СССР, у которого был звук.

      Эти две работы – "Человек с киноаппаратом" и "Симфония Донбасса" – мир оценит через много десятилетий, а для нас они станут еще и качественной кинохроникой конца двадцатых годов, которая задокументировала жизнь простых людей и влияние коммунистического строя на страну.

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      Теги: Новости Украины Кино История Сделано в Украине
      Источник: 24 канал
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