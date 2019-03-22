Сначала над ним смеялись: украинский художник, который покорил все галереи Европы

Никифор Дровняк – украинский художник, один из величайших художников-примитивистов. Но такое признание пришло не сразу. Сначала над его работами смеялись. Лишь впоследствии картины попали в лучшими галереями мира: Париж, Нью-Йорк, Лондон. На его банковском счету лежала кругленькая сумма, но несмотря на это, прогуливаясь по парку, он легко мог подойти к прохожему и попросить милостыню.

Внебрачный сын горничной

Никифор никак не мог привыкнуть к своему богатству и статусу одного из величайших художников-примитивистов. Внебрачный сын горничной, вечный бедняк, обремененный болезнями, свои привычки сохранил до конца жизни.

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От мамы, лемкини Евдокии Дровняк, он унаследовал изъян произношения - язык прирос к небу, поэтому практически невозможно было понять ни его польский, ни украинский язык. Это только обостряло издевательства и насмешки. Мама умерла рано, об отце ничего неизвестно, поэтому присматривали за сиротой разве что лемковские семьи.



Никифор Дровняк молодой

Первая примитивная кисть

Рисование стало едва ли не единственным способом выражать свои мысли и эмоции. На качественные краски, конечно, денег не было. Покупал самую дешевую акварель да еще и изрядно ее разводил, чтобы хватило больше. А чтобы разбавить оттенок на кисточке, слюнил его языком. Свую первый кисть изготовил из щетки для бритья, когда работал уборщиком в парикмахерской. Рисовал на том, что мог раздобыть: кусках картона, обложках тетрадей, упаковочной бумаге или даже коробках от сигарет.

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Это один из немногих случаев в истории искусства, когда картины настолько признанного художника создавались такими примитивными средствами. Ежедневно из-под его кисти появлялось где-то по три работы, а поскольку ничем другим не занимался, то за жизнь собралось 50-60 тысяч картин.

От издевательств до признания - один шаг

Местные жители на своего чудака внимания не обращали. Подаренные им картины в лучшем случае закидывали на чердак, а то и вообще разжигали ими печи. Никифор рассчитывал преимущественно на туристов. Так могло бы длиться вечно, но судьба подготовила сюрприз. Как-то перед Дровняком остановился львовский художник Роман Турин. Именно он в, казалось бы, в детских рисунках распознал шедевры наивной живописи и первым начал их коллекционировать.



Роман Турин и его портрет от Владимира Патыка

Он добивается, чтобы картины лемка, который даже не знал своей фамилии, практически не умел писать, читать и едва говорил, оказываются на выставке в Париже. Это был 1932 год, и о Никифоре наконец начали говорить в творческих кругах.



Герой Никифор на виставке // фото из польского фильма "Мой Никифор"



Никифора сыграла польская актриса Кристина Фельдман

Операция Висла: трижды выселяли, трижды возвращался

Но дальше идет война, и его имя снова теряется. Более того, мы имели бы все шансы забыть о нем, как о украинском художнике. В 1947 году происходит операция Висла – лемков вывозят подальше от украинской границы. Его тоже. Куда именно — художник так никогда и не сказал, но на картинах появились пляжи, порты и море — очевидно, Балтийское. Никифор преодолеет более 700 километров и таки вернется в свой родной город Криница (город в южной Польше, в Бескидах). К тому же пешком. И так трижды. В конце концов чиновники махнули рукой и больше не трогали художника.



Море на картинах Никифора

Настоящее имя и украинское происхождение

В 1962 году, когда о нем снова говорил весь мир, Никифору нужна была виза для поездки в Болгарию. Но как ехать, если у него никаких документов, даже свидетельства о рождении нет. Ему выдали паспорт с именем Никифор Криницки. Так бы и вошел в историю польским художником, но в начале 2000-х сообщество лемков нашло в церковной книге настоящее имя художника – Епифаний Дровняк и напомнила миру о его лемковском происхождении.



Никифор Дровняк

Популярность

В Украине впервые картины Никифора представили 1965 года во Львове в Доме архитектора. Роман Турин и стал организатором выставки.



Памятник Дровняку во Львове: гости города трут указательный палец художника на счастье

Картины художника экспонировались в Италии, Бельгии, Англии, Швейцарии, США, Бразилии, Израиле, Югославии, Чехословакии, многих городах Польши, но первые четыре выставки сделали Никифора знаменитым и принесли ему мировое признание.

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Никифору начали приходить заказы на картины и иконы. Купить работу художника было честью для известных галерей Европы. А чтобы познакомиться с художником, в Крыныцю приезжали много поклонников, где также раскупали его творения.

"Никого нет рядом с Никифором..."

С 1960 года Никифором занимается художник и фотограф из Крыныци Марьян Влосинский. Он обеспечивал художнику жилье, питание, материалы и медицинскую помощь. Однако через 8 лет Никифор едет в другое село, где в доме соцзащиты лечится от туберекулеза. Он болел давно, болезнь прогрессировала, нищета и голод молодых лет не прошли бесследно. В том же году в октябре художник умирает.

Одну из последних картин художник подписал "Святой Никифор", последний автопортрет – "Никого нет рядом с Никифором".



Последнее творение художника

"Благодарность за то, что я есть на свете..."

Исследовательница творчества художника Кристина Береговская посетила ведущие университеты Европы в поисках материалов про Никифора. Ей удалось отыскать в одном из кафе Крыныци бабушек, которые были современницами Никифора, когда тот в 60-х с табличкой и собакой продавал свои картины. Им тогда было по пять лет.

С их слов, Никифор любил теплое (парное) молоко, поэтому изредка приходил к селянкам, мамам этих бабушек. Никифор рисовал на штахетах иконы и "благодарил" ими, говоря при этом: "Это тебе за молоко, но ты ту икону брось в печь, чтобы дым от нее ушел в дымоход, чтобы Бог услышал мою молитву и принял мою благодарность за то, что я есть на свете",

– рассказала исследовательница.