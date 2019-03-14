Украинский фотограф снимает для самых известных изданий мира: невероятная история успеха

Украинский фотограф Саша Маслов сотрудничает с New York Times, Wall Street Journal, Esquire и Forbes. Перед его камерой позировали космический мечтатель Илон Маск, режиссер "Твин Пикса" Дэвид Линч, актриса Риз Уизерспун и недавний обладатель Оскара – Магершала Али.

Харьковчанин Саша Маслов уже в 7 лет начал снимать на пленочный фотоаппарат "Агат". Это довольно раннее увлечение, однако это можно объяснить тем, что его отец – один из лучших фотографов Харькова.

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Переехав в Нью-Йорк, Саша постоянно рассылал свои портфолио и звонил редакторам. В этом городе работает около 20 тысяч фотографов, поэтому первый шаг ему давался тяжело.

Настойчивость стала главной чертой. Ведь какой бы талантливый ты ни был, ты не можешь просто сидеть и ждать заказов. Даже чтобы поработать помощником фотографа, приходилось по 20 раз звонить и напоминать о себе.



Фотограф Саша Маслов

Когда деньги закончились, Саша продал машину, потом личные вещи и камеры. Харьковчанин сам придумывал себе съемки, договаривался с героями, а потом искал издание, которому бы они были интересны.

Однажды, через 5 месяцев после переезда, ему наконец позвонили. Это был редактор New York Times. Так, украинец наконец получил первый заказ. С этого момента все наладилось.



Маслов фотографировал обладателя Оскара Магаршала Али

Для него съемки – это счастье. Возможно, поэтому уже 10 лет Саша не берет отпусков. Съемки его не истощают, а отдохнуть можно и в перерывах. Примерно полгода его не бывает дома – путешествует по миру, готовит собственные проекты. Они, кстати, второй секрет успеха.

Нельзя же ограничиваться только коммерческими задачами. Бесспорно, они приносят доход, но только в собственных проектах можешь продемонстрировать свой характер, свое видение, рассказать масштабную историю. Это хорошая инвестиция в профессиональное будущее.

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Так было с проектом о ветеранах Второй мировой войны. Саша и сам не ожидал, что удастся собрать истории 127 человек из 24 стран. Это и солдат, побывавший на поле боя, бывший военнопленный, медсестра, партизан небольшой итальянской деревни.



Фото из проекта о ветеранах Второй мировой войны

Съемки растянулись на 6 лет. Кто-то боится, что за такое время к проекту пыл может угаснуть. Маслов подтверждает: этого не избежишь, но долговременные задачи формируют твое профессиональное лицо, развивают твои способности.

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Штаты научили Маслова много работать. Ведь концентрация талантливых людей настолько велика, что от тебя ждут полного профессионализма. Для каждой съемки нужно иметь план "Б", и если что-то идет не так, этого не показывать.

Если много работать, успех непременно придет. Хотя каждый трактует его по-своему. Для него это не список именитых заказчиков в портфолио, а ощущение счастья, когда в конце дня гордишься тем, что удалось сделать.