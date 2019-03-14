19:51
14 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      BREXIT КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Штатный священник "Роскосмоса". Галкин готовил теракт против Киркорова
      Вєсті Кремля
      22:20, 13 марта
      Вести. UA: Секрет богатства Ахметова. Как бороться с призраками коммунизма
      Вєсті.UA
      19:23, 13 марта
      Бизнес-паутина и нужные связи: как зарабатывает губернатор Киевщины и скандальный депутат
      ЦРУ
      09:00, 13 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Спорт во время войны
      Згадати все
      21:25, 13 марта
      Телеканал новостей 24 Программы Сделано в Украине
      BREXIT КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Украинский фотограф снимает для самых известных изданий мира: невероятная история успеха

      Сделано в Украине 24 Читати новину українською

      Украинский фотограф Саша Маслов сотрудничает с New York Times, Wall Street Journal, Esquire и Forbes. Перед его камерой позировали космический мечтатель Илон Маск, режиссер "Твин Пикса" Дэвид Линч, актриса Риз Уизерспун и недавний обладатель Оскара – Магершала Али.

      Харьковчанин Саша Маслов уже в 7 лет начал снимать на пленочный фотоаппарат "Агат". Это довольно раннее увлечение, однако это можно объяснить тем, что его отец – один из лучших фотографов Харькова.

      Читайте также: Украинка, которая снялась в известном сериале "Спасатели Малибу"

      Переехав в Нью-Йорк, Саша постоянно рассылал свои портфолио и звонил редакторам. В этом городе работает около 20 тысяч фотографов, поэтому первый шаг ему давался тяжело.

      Настойчивость стала главной чертой. Ведь какой бы талантливый ты ни был, ты не можешь просто сидеть и ждать заказов. Даже чтобы поработать помощником фотографа, приходилось по 20 раз звонить и напоминать о себе.

      Фотограф Саша Маслов
      Фотограф Саша Маслов

      Когда деньги закончились, Саша продал машину, потом личные вещи и камеры. Харьковчанин сам придумывал себе съемки, договаривался с героями, а потом искал издание, которому бы они были интересны.

      Однажды, через 5 месяцев после переезда, ему наконец позвонили. Это был редактор New York Times. Так, украинец наконец получил первый заказ. С этого момента все наладилось.

      Маслов фотографував володаря Оскара Магаршала Алі
      Маслов фотографировал обладателя Оскара Магаршала Али

      Для него съемки – это счастье. Возможно, поэтому уже 10 лет Саша не берет отпусков. Съемки его не истощают, а отдохнуть можно и в перерывах. Примерно полгода его не бывает дома – путешествует по миру, готовит собственные проекты. Они, кстати, второй секрет успеха.

      Нельзя же ограничиваться только коммерческими задачами. Бесспорно, они приносят доход, но только в собственных проектах можешь продемонстрировать свой характер, свое видение, рассказать масштабную историю. Это хорошая инвестиция в профессиональное будущее.

      Читайте также: Космические ролики: украинцы снимают рекламу на высоте 30 километров

      Так было с проектом о ветеранах Второй мировой войны. Саша и сам не ожидал, что удастся собрать истории 127 человек из 24 стран. Это и солдат, побывавший на поле боя, бывший военнопленный, медсестра, партизан небольшой итальянской деревни.

      Фото з проекту про ветеранів Другої світової війни
      Фото из проекта о ветеранах Второй мировой войны

      Съемки растянулись на 6 лет. Кто-то боится, что за такое время к проекту пыл может угаснуть. Маслов подтверждает: этого не избежишь, но долговременные задачи формируют твое профессиональное лицо, развивают твои способности.

      Читайте также: Украинский ученый изобрел технологию, которой пользуется весь мир

      Штаты научили Маслова много работать. Ведь концентрация талантливых людей настолько велика, что от тебя ждут полного профессионализма. Для каждой съемки нужно иметь план "Б", и если что-то идет не так, этого не показывать.

      Если много работать, успех непременно придет. Хотя каждый трактует его по-своему. Для него это не список именитых заказчиков в портфолио, а ощущение счастья, когда в конце дня гордишься тем, что удалось сделать.

      blog_ava
      Instagram и Facebook не работает: в обоих соцсетях сбои в работе по всему миру
      сегодня
      1523
      Теги: Новости Украины Новости США Медиа Сделано в Украине
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Конфлікт між правоохоронними органами: чому Україна може залишитися без підтримки світу
      сегодня , 19:30 Конфлікт між правоохоронними органами: чому Україна може залишитися без підтримки світу
      Сергій Лещенко 41
      5 років тому: перша жертва російсько-української війни та "гудок" Ахметова
      сегодня , 19:00 5 років тому: перша жертва російсько-української війни та "гудок" Ахметова
      Артем Овдієнко 392
      Стоит ли бояться закупки Boeing 737 MAX в Украине
      сегодня , 18:58 Стоит ли бояться закупки Boeing 737 MAX в Украине
      Яніна Ткачук 89
      Президентские выборы-2019: почему треть украинцев не определилась, и какой будет явка?
      сегодня , 18:00 Президентские выборы-2019: почему треть украинцев не определилась, и какой будет явка?
      Інна Жолобович 287
      Помилка НАБУ: що мало зробити Бюро після виходу фінальної серії про корупцію в "Укроборонпромі"
      сегодня , 17:30 Помилка НАБУ: що мало зробити Бюро після виходу фінальної серії про корупцію в "Укроборонпромі"
      Віталій Шабунін 150
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук