Український фотограф, що знімає для найвідоміших видань світу: неймовірна історія успіху

Український фотограф Саша Маслов співпрацює з New York Times, Wall Street Journal, Esquire та Forbes. Перед його камерою позували космічний мрійник Ілон Маск, режисер "Твін Піксу" Девід Лінч, акторка Різ Уізерспун та нещодавній володар Оскара – Магершала Алі.

Харків’янин Саша Маслов уже в 7 років почав знімати на плівковий фотоапарат "Агат". Це доволі раннє захоплення, проте це можна пояснити тим, що його батько – один із кращих фотографів Харкова.

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Переїхавши у Нью-Йорк, Саша постійно розсилав свої портфоліо і телефонував редакторам. У цьому місті працює близько 20 тисяч фотографів, тож перший крок йому давався важко.

Наполегливість стала головною рисою. Адже який би талановитий ти не був, ти не можеш просто сидіти і чекати замовлень. Навіть щоб попрацювати помічником фотографа, доводилось по 20 разів телефонувати і нагадувати про себе.



Фотограф Саша Маслов

Коли гроші закінчились, Саша продав машину, потім особисті речі і камери. Харків’янин сам придумував собі зйомки, домовлявся з героями, а потім шукав видання, яким би вони були цікаві.

Одного дня, за 5 місяців після переїзду, йому нарешті зателефонували. Це був редактор New York Times. Так, українець нарешті отримав перше замовлення. З цього моменту все налагодилось.



Маслов фотографував володаря Оскара Магаршала Алі

Для нього зйомки – це щастя. Можливо, тому вже 10 років Саша не бере відпусток. Зйомки його не виснажують, а перепочити можна й у перервах. Приблизно півроку його не буває вдома – мандрує світом, готує власні проекти. Вони, до речі, другий секрет успіху.

Не можна ж обмежуватись лише комерційними завданнями. Безперечно, вони приносять дохід, але тільки у власних проектах можеш продемонструвати свій характер, своє бачення, розповісти масштабну історію. Це хороша інвестиція у професійне майбутнє.

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Так було з проектом про ветеранів Другої світової війни. Саша і сам не очікував, що вдасться зібрати історії 127 людей з 24 країн. Це і солдат, який побував на полі бою, колишній військовополонений, медсестра, партизан невеликого iталійського села.



Фото з проекту про ветеранів Другої світової війни

Зйомки розтягнулися на 6 років. Хтось боїться, що за такий час до проекту запал може згаснути. Маслов підтверджує: цього не уникнеш, але довготривалі завдання формують твоє професійне обличчя, розвивають твої здібності.

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Штати навчили Маслова багато працювати. Адже концентрація талановитих людей настільки велика, що від тебе чекають повного професіоналiзму. Для кожної зйомки слід мати план "Б", і якщо щось йде не так, цього не показувати.

Якщо багато працювати, успіх неодмінно прийде. Хоча кожен трактує його по-своєму. Для нього це не список іменитих замовників у портфоліо, а відчуття щастя, коли наприкінці дня пишаєшся тим, що вдалось зробити.