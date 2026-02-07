"Ядерная безопасность под угрозой": во время атаки АЭС Украины снижали мощность, – МАГАТЭ

Украинская энергетика снова стала целью российских атак, что повлияло на работу атомных электростанций. Соответствующие объекты снова снижали мощности.

Такую информацию сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси, об этом свидетельствует официальное заявление.

Смотрите также США на переговорах во второй раз предложили энергетическое перемирие: ответила ли на это Россия

Что известно о перебоях в работе АЭС?

Генеральный директор МАГАТЭ заявил, что сегодня утром украинские АЭС снова снизили мощность после того, как усиление российских обстрелов повлияло на электрические подстанции и отключило некоторые линии электропередач.

Генеральный директор Гросси повторяет призыв к сдержанности, поскольку ухудшение ситуации в энергосистеме ставит под угрозу ядерную безопасность,

– говорится в заметке.

Что этому предшествовало?

Ранее в МАГАТЭ отмечали, что в течение прошлых выходных украинская энергетика снова стала целью обстрелов, что и тогда привело к значительному влиянию на работу нескольких регионов на территории Украины и атомных электростанций.

Линии электропередач, соединенные с соседними странами, были отключены, что повлекло каскадное отключение электроэнергии внутри Украины. В результате блок одной АЭС отключался от сети из-за колебаний напряжения.

В то же время другие блоки других АЭС также были вынуждены уменьшить мощность. Чернобыльская АЭС также потерпела полную потерю внешних поставок электроэнергии и около часа функционировала благодаря генераторам.

"Для повышения надежности электроснабжения украинских АЭС и усиления их устойчивости к дальнейшим авариям в сети необходимы масштабные ремонтные работы", – отмечал генеральный директор МАГАТЭ.

Как обстрелы влияют на работу АЭС?