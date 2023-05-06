Нацизм не должен повторяться, – украинские активисты проведут за границей кампанию UnitedWeWin

Украинцы более чем в 40 городах разных стран мира проведут демонстрации в рамках всемирной кампании #UnitedWeWin, приуроченной ко Дню памяти и примирения. Мероприятия пройдут с 6 по 10 мая.

Организаторы отмечают, что это событие должно напомнить всем демократическим странам, что страшные преступления нацизма не должны повторяться.

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Добавляют, что Украина сегодня в коалиции государств-партнеров противостоит неонацистскому режиму путинской России, который осуществляет ужасный геноцид в Украине. Весь мир должен объединиться и усилить поддержку Украины для победы над современной версией нацизма – рашизмом.



Компания UnitedWeWin / Фото организаторов

Как будут проходить акции

Участники акций планируют провести митинги в известных локациях своих городов и выразить благодарность странам, поддерживающим Украину в ее борьбе за жизнь, независимость и территориальную целостность.

Кроме того, митингующие будут призывать демократический мир обратить внимание на преступления геноцида и другие военные преступления, которые совершает Россия в Украине, а также осудить и наказать военных преступников.

Активисты будут призывать подписать петицию "Долой Россию с ООН!", потому что страна-террорист не имеет права быть членом Совбеза ООН. Она находится там противоправно, систематически злоупотребляя правом вето. Это должно быть прекращено путём реформирования СБ ООН и изменений в устав ООН.