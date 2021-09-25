Украинские и американские военные впервые осуществили совместное десантирование: мощное видео

Впервые в истории 25 сентября украинские и американские военные совместно десантировались. Тренировались служащие на Яворовском полигоне во Львовской области.

Детали совместного обучения

В десантно-штурмовой группе были и польские десантники. Об этом с места событий рассказал журналист Андрей Цаплиенко.

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Прыгали военные с американских самолетов С-130 над полигоном.

Уничтожают противника. Боевиков. И хотя противник условный, мы понимаем, о каких боевиках идет речь,

– подчеркнул Цаплиенко.

Он также опубликовал впечатляющее видео с тренировок военных. На нем видно, как десантники по двое выпрыгивают из самолета и приземляются на землю после полета с парашютом.

Смотрите мощное видео совместного десантирования военных:

Военные учения Rapid Trident 2021 стартовали на Яворовском полигоне 20 сентября. Продлятся они до 1 октября. В тренировках примут участие 6 тысяч военнослужащих из 15 стран-партнеров

Полный текст публикации Андрея Цаплиенко в фейсбуке:

Прямо сейчас, на наших глазах, происходит первое в истории совместное десантирование американских и украинских десантников. В десантно-штурмовой группе есть и польская десантура. Прыгают с американских самолетов С-130 над Яворовским полигоном. Уничтожают противника. Боевиков. И хотя противник условный, мы понимаем, о каких боевиках идет речь.