Украинские артиллеристы показали, как эффективно уничтожают оккупантов с помощью САУ Caesar

Украинские артиллеристы показали эффектные фото, как эффективно уничтожают оккупантов с помощью французских САУ Caesar. Процесс – быстрый и четкий.

Прессслужба Группировки Объединенных сил сообщила, что три боевых экипажа (состав отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь") нанесли огневое поражение по противнику 155-миллиметровыми снарядами.

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Всё быстро и четко. Прибыли на позицию… 50 секунд – "До боя", дальность – 22110 метров, 4 – 5 выстрелов в минуту, 55 секунд "Отбой", исчезли,

– говорится в сообщении.

В результате эффективных действий украинских защитников вслед за российским военным кораблем отправились:

два танка;

две БМД;

грузовик с боекомплектом русских военных преступников.

Украинские артиллеристы эффективно уничтожают оккупантов / Группировка Объединенных сил

ВСУ совершили контрнаступление на Юге

Оперативное командование "Юг" сообщило, что ВСУ 28 мая успешно совершили контрнаступление . Украинские герои нанесли российским оккупантам значительные потери. Теперь захватчики вынуждены занимать оборону на невыгодных недооборудованных рубежах.

На Южном направлении продолжаются бои. Российские захватчики продолжают варить по объектам гражданской инфраструктуры. Враг обстреливает населенные пункты вдоль админграницы Николаевщины и Херсонщины.

По Николаеву русские захватчики ударили по реактивным системам залпового огня. В результате обстрела Николаева утром 28 мая погибла женщина . Кроме того, известно о по меньшей мере 6 пострадавших.

На временно оккупированной территории Херсона российские захватчики заблокировали пути выезда на подконтрольные Украине территории.

Угроза нанесения ракетных ударов сохраняется.

Оперативное командование "Юг" обратилось к украинцам и украинкам с просьбой соблюдать меры безопасности.

Свежие потери врага

Украинские защитники и защитницы продолжают защищать родную землю. Они наносят российским оккупантам значительные потери. Генштаб ВСУ 28 мая сообщил о 30 тысячах российских оккупантов . Украинские герои также уничтожили:

танков – 1 330 единиц;

боевых бронированных машин – 3 258 единиц;

артиллерийских систем – 628 единиц;

реактивных систем залпового огня – 203 единиц;

средств противовоздушной обороны – 93 единицы;

самолетов – 207 единиц;

вертолетов – 174 единиц;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 503 единиц;

крылатых ракет – 116 единиц;

кораблей и катеров – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2226 единиц;

специальной техники – 48 единиц.

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