Украинские артиллеристы уничтожили полевой склад боеприпасов россиян на Луганщине
11 апреля 2022 , 17:42Читати новину українською
Искусные воины ВСУ нанесли российским оккупантам новые потери. Пострадал склад боеприпасов россиян в Луганской области.
На Луганщине держат активные бои против российских оккупантов. Наши воины держат оборону и уничтожают врага.
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Уничтожение склада боеприпасов
Артиллеристы ВСУ попали в склад боеприпасов врага на Луганщине. Точный удар врагу нанесла 57 отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко.
Видео уничтожения полевого склада боеприпасов россиян:
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