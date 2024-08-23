Впрочем, аналитики утверждают, что дроновые атаки Украины могут заставить агрессора забрать самолеты и ПВО подальше от фронта. В эфире 24 Канала генерал-лейтенант, военный эксперт Игорь Романенко сказал, как передислокация авиации и систем противовоздушной обороны повлияет на фронт.

Стоит внимания Авиаэксперт назвал единственное место, куда Россия может спрятать свои самолеты от украинских дронов

Последствия дроновых атак по аэродромам России

Переброска истребителей и штурмовиков на базы, значительно удаленные от Украины, усложнит россиянам их применение, но не остановит. К тому же удары БПЛА уже уменьшили количество пусков планерных авиабомб, потому что вражеские воздушные суда вынуждены летать дальше на базы и с баз на фронт.

Также атакуя авиабазы на российской территории ВСУ заставляют россиян перебрасывать системы ПВО дальше от прифронтовых районов. Из-за этого объекты вблизи линии фронта становятся более уязвимыми к атакам.

Относительно средств поражения с большей дальностью, то это дело времени. Украина будет иметь средства, которые будут способны наносить удары по Москве, Санкт-Петербургу, с перспективой развития средств до Урала. Это постепенно реализуется и происходит,

– сказал Романенко.

В Defense Express отметили, что украинские FPV-дроны стали серьезной угрозой для российских вертолетов. В Курской области зафиксировано две успешные атаки. В то же время российские летчики получают выговоры за активное маневрирование во время атак украинских дронов.