Втім, аналітики стверджують, що дронові атаки України можуть змусити агресора забрати літаки й ППО якомога далі від фронту. В етері 24 Каналу генерал-лейтенант, військовий експерт Ігор Романенко сказав, як передислокація авіації та систем протиповітряної оборони вплине на фронт.

Варте уваги Авіаексперт назвав єдине місце, куди Росія може сховати свої літаки від українських дронів

Наслідки дронових атак по аеродромах Росії

Перекидання винищувачів й штурмовиків на бази, значно віддалені від України, ускладнить росіянам їх застосування, але не зупинить. До того ж удари БпЛА вже зменшили кількість пусків планерних авіабомб, бо ворожі повітряні судна змушені літати далі на бази й з баз на фронт.

Також атакуючи авіабази на російській території ЗСУ змушують росіян перекидати системи ППО далі від прифронтових районів. Через це об'єкти поблизу лінії фронту стають більш вразливими до атак.

Щодо засобів ураження з більшою дальністю, то це справа часу. Україна матиме засоби, які будуть спроможні завдавати ударів по Москві, Санкт-Петербургу, з перспективою розвитку засобів аж до Уралу. Це поступово реалізується і відбувається,

– мовив Романенко.

У Defense Express зазначили, що українські FPV-дрони стали серйозною загрозою для російських вертольотів. У Курській області зафіксовано дві успішні атаки. Водночас російські льотчики отримують догани за активне маневрування під час атак українських дронів.