Будем наносить удары в глубоком тылу: какое влияние на войну будут иметь беспилотники

С начала полномасштабного вторжения Украина начала вкладываться в производство беспилотников. Сейчас уже есть информация, что Минобороны закупает БПЛА, которые могут пролететь более 3000 километров.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, Украина действительно сможет относительно быстро наладить поставки ударных беспилотников в промышленных масштабах.

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Как помогут Украине ударные беспилотники

Как пояснил Нарожный, ударные беспилотники относительно просты. Ими не всегда можно управлять во время полета. Их задача – долететь, передать картинку и вернуться или попасть в объект. Такие дроны могут нанести удар в глубоком тылу территории России.

Просто логика. Сейчас у россиян оканчиваются артиллерийские боеприпасы. Они возят их из Сибири и Дальнего Востока. Нам нужно уничтожать склады. Я уверен, что там с охраной и ПВО все плохо. Влияние, которое оказывают беспилотники, уже очень серьезное в этой войне,

– отметил Нарожный.

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Конечно, точно говорить, когда Украина сможет наладить производство в промышленных масштабах, довольно сложно. Но вполне вероятно, что это будет уже в этом году.

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