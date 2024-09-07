Шольц призвал найти работу сотням тысяч украинских беженцев в Германии

Олаф Шольц заявил, что сотни тысяч украинских беженцев должны как можно скорее получить работу в Германии. По словам канцлера, этому процессу не должна мешать бюрократия.

По словам Шольца, не может быть так, чтобы из 2 тысяч украинских врачей, которые приехали в Германию и хотели работать, только 120 получили разрешение. Поэтому глава немецкого правительства призвал ускорить процесс трудоустройства наших граждан.

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Что сказал Шольц о работе для беженцев из Украины в Германии

Олаф Шольц отметил, что благодаря инициативе Job-Turbo, внедренной Министерством труда и социальных дел, количество украинцев, работающих возросло до более 200 тысяч человек.

В то же время, как отметил глава немецкого правительства, есть еще "несколько сотен тысяч" украинских беженцев, которые пока не работают.

Шольц отметил, что понятно, что человек не может сразу работать на должности, на которой он был до этого в Украине. Но можно сначала работать только неполный рабочий день, что и должно применяться и Германии.

Кроме того, канцлер объяснил, что проблемы, с которыми сталкиваются украинцы, заключаются в работодателях и бюрократической неэффективности в федеральных землях. Он отметил существование чрезмерного количества параллельных организаций, ответственных за признание профессиональных степеней и квалификаций, предположив, что эта сложность тормозит прогресс.

Основой запроса Шольца о работе для украинских беженцев является дискуссия в немецком обществе, что большая часть украинских беженцев, которых приняли в Германию после начала большой войны, получают гражданскую помощь вместо того, чтобы работать.