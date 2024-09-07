За словами Шольца, не може бути так, щоб із 2 тисяч українських лікарів, які приїхали в Німеччину та хотіли працювати, лише 120 отримали дозвіл. Тому глава німецького уряду закликав прискорити процес працевлаштування наших громадян.

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Що сказав Шольц про роботу для біженців з України в Німеччині

Олаф Шольц зауважив, що завдяки ініціативі Job-Turbo, впровадженій Міністерством праці та соціальних справ, кількість українців, що працюють зросла до понад 200 тисяч осіб.

Водночас, як зазначив глава німецького уряду, є ще "кілька сотень тисяч" українських біженців, які поки не працюють.

Шольц наголосив, що зрозуміло, що людина не може відразу працювати на посаді, на якій вона була до цього в Україні. Але можна спочатку працювати лише неповний робочий день, що і має застосовуватися і Німеччині.

Окрім того, канцлер пояснив, що проблеми, з якими стикаються українці, полягають у роботодавцях та бюрократичній неефективності у федеральних землях. Він наголосив на існуванні надмірної кількості паралельних організацій, відповідальних за визнання професійних ступенів і кваліфікацій, припустивши, що ця складність гальмує прогрес.

Підґрунтям запиту Шольца про роботу для українських біженців є дискусія в німецькому суспільстві про те, що велика частка українських біженців, яких прийняли до Німеччини після початку великої війни, отримують громадянську допомогу замість того, щоб працювати.